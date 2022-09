Marina pokazała się w skąpym bikini. Wszystko przez obelgi internautów

"Każdy ma swoją wizje »piękna« to oczywiste. Ja siebie lubię na ten moment i bardzo dobrze się ze sobą czuję" - skwitowała żona Wojciecha Szczęsnego. Dodała też przesłanie dla innych użytkowniczek. "Tego również życzę Tobie. Poczuj się dobrze we własnym ciele i nie słuchaj co inni mają do powiedzenia na temat Twojego wyglądu" - podkreśliła.