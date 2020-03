Martyna Wojciechowska dzieli się wzruszającą historią 16-latki. Apeluje o pomoc

Martyna Wojciechowska to jedna z tych gwiazd, które swoją popularność wykorzystują do czynienia dobra. Podróżniczka i dziennikarka zainspirowana historiami bohaterek swojego programu "Kobieta na krańcu świata" założyła fundację UNAWEZA, która pomaga potrzebujących kobietom i ich rodzinom w kilku miejscach na świecie.

Martyna Wojciechowska pomaga 16-latce z Meksyku

Wojciechowska do wyższych celów wykorzystuje także swoje social media i to właśnie tam zamieściła właśnie poruszającą historię jednej ze swoich podopiecznych, przy okazji apelując o pomoc dla niej. "Przedstawiamy Wam niezwykłą, młodą dziewczynę z Meksyku, która bardzo chciała Was poznać. Maria Ines Hernandez Prado to nasza nowa podopieczna, która podobnie jak Carolina mieszka na wysypisku śmieci w Meksyku i jest pepenadorą, utrzymuje się z pracy na wysypisku i z tego, co tam znajdzie" – zaczęła.