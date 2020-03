Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie swojej adoptowanej córki. "Uśmiechnięta, otwarta na świat i szczęśliwa"

Martyna Wojciechowska zyskała popularność nie tylko dzięki programowi. Jej fani uwielbiają ją za dobre serce, pozytywne myślenie i chęć niesienia pomocy. Kiedy 5 lat temu ogłosiła, że adoptowała córkę, wielu nie chciało w to wierzyć.

5 lat temu Martyna Wojciechowska poznała Kabulę. Dziewczyna od razu wzruszyła ją swoją historią. Kabula ma 22 lata i pochodzi z Tanzanii. Niestety, choruje na albinizm, a także ma problemy ze wzrokiem. Co więcej, w dzieciństwie straciła rękę w wyniku napaści. Została zaatakowana we własnym domu przez trzech mężczyzn tylko dlatego, że w państwie Kabuli albinosom przypisuje się magiczne moce.

Chociaż od tych wydarzeń minęło już kilka lat, to Martyna Wojciechowska nadal ze wzruszeniem wspomina ich poznanie. Dzisiaj patrzy na Kabulę jak na dorosłą i pewną sobie kobietę. "Kabula w dniu zakończenia roku szkolnego. Uśmiechnięta, otwarta na świat, szczęśliwa. Patrzę na to zdjęcie i przypominam sobie dzień, w którym ją poznałam. To nieprawdopodobne, jaką drogę pokonała ta absolutnie wyjątkowa dziewczyna" - wspominała.