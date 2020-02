Martyna Wojciechowska użyła jednego słowa. Niektórzy myślą, że wzięła ślub z Kossakowskim

"Podobno rodziny nie wypada reklamować" – zaczęła swój wpis Martyna Wojciechowska. Wystarczyło. Przez nazwanie swojego partnera "rodziną" pojawiły się spekulacje, czy para przypadkiem nie stanęła na ślubnym kobiercu. Jednak nie to powinno być najważniejsze.

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski wzbudzają spore emocje. Choć przez jakiś czas nie potwierdzali informacji na temat tego, czy są parą, teraz pojawiają się publicznie i publikują swoje zdjęcia w mediach społecznościowych.

Martyna Wojciechowska wspiera Przemka Kossakowskiego

"Podobno rodziny nie wypada reklamować, ale jestem szczególnie dumna z Przemka" – napisała na Instagramie dziennikarka. Przy wpisie pojawiły się zdjęcia podróżnika w towarzystwie sześciu osób z zespołem Downa, uczestników programu "Down the road. Zespół w trasie". A może wzięli ślub? Czy partner to rzeczywiście rodzina? Rodzą się pytania.