Martyna Wojciechowska wspomina zabawę z dzieciństwa. Próbuje pocieszyć fanów w okresie kwarantanny

Na nagraniu widać blogerkę w czerwonej sukni, przechadzającą się po ośnieżonym podwórzu i wydeptującą w śniegu kształt serca. Martyna Wojciechowska przyznała, że sama bawiła się tak w dzieciństwie i to dobra aktywność dla osób, które w okresie kwarantanny przebywają w domu z ogrodem.

Fanom spodobało się nagranie, serce porównali do małego arcydzieła. "To była wspaniała zabawa i fantastyczne wspomnienia", "Toż to małe arcydzieło", "Cudownie" – komentowali internauci.