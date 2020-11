Marzena Rogalska jest znana na całym świecie. Sławę przyniosła jej przebita dłoń

Przebita dłoń w Pytaniu na Śniadanie

Cztery lata temu w "Pytaniu na śniadanie" ręka Marzeny Rogalskiej została przebita gwoździem. Zaproszonemu do studia magikowi, którym był Pan Ząbek, nie udała się sztuczka, przez co ucierpiała ręka dziennikarki.

Marzena Rogalska znana w Singapurze

"Byłem na zdjęciach do "Pytania na śniadania" w Singapurze, gdzie nagrywałem felietony. Poszliśmy z operatorem na targ i nagle podeszła do nas kobieta, która handlowała owocami. Zapytała, skąd jesteśmy i do jakiego programu realizujemy materiał. Ona tak myśli, myśli i mówi: ‘A to nie jest ten program, w którym prowadzącej przebito rękę gwoździem’" - wyznał w rozmowie z "Faktem" Aleksander Sikora.