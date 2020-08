Maseczka z banana i cytryny. Przepis na jednolitą i rozjaśnioną blaskiem cerę

Maseczka z banana i cytryny może pomóc przy pielęgnacji cery zmęczonej i szarej, ale także tłustej oraz wrażliwej. W końcu banan jest bogaty w witaminy z grupy B, co sprawia, że po pewnym czasie szorstkość i podrażnienia przestaną być problemem. Oprócz tego doskonale ujędrnia skórę, poprawiając przy okazji jej koloryt, a to z kolei spowoduje promienny blask. Natomiast drugi składnik, czyli cytryna wykazuje właściwości rozjaśniające, więc idealnie nadaje się do usuwania przebarwień. Bogactwo witaminy C zapobiega trądzikowi oraz działa antybakteryjnie. Finalnie maseczka z banana i cytryny okazuje się naprawdę nawilżająca, a także odświeżająca, złuszczająca oraz tonizująca.