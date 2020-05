Maseczka ze stokrotek. Odkryj niezwykłe zastosowanie polnych kwiatów w kosmetyce

Maseczka ze stokrotek wymaga jedynego poświęcenia jakim jest ich zerwanie na łące bądź w ogrodzie. Reszta jest banalnie prosta, za to efekt powalający! Same stokrotki zawierają w sobie wiele cennych składników, o których mogłaś nawet nie wiedzieć. Jeśli borykasz się z ciągłymi przebarwieniami na twarzy, a cera często daje się we znaki, spróbuj maseczki ze stokrotek.