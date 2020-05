Maseczki ochronne. Do kiedy będą obowiązkowe? Poznaj sytuacje, gdy nie są konieczne

Do kiedy będą obowiązkowe maseczki ochronne?

Co prawda nie ma na razie żadnych konkretnych informacji odnośnie terminu obowiązkowego noszenia maseczek ochronnych. Jednak podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych, minister Szumowski zapowiedział, że noszenie maseczek na twarzy będzie obowiązkowe aż do czasu wyprodukowania szczepionki na koronawirusa. Niektórzy badacze sugerują, że szczepionka może być gotowa już jesienią, ale z drugiej strony nie ma na to gwarancji. Prawdopodobnie noszenie maseczek ochronnych będzie obowiązywać nawet przez rok albo półtora roku. Minister zdrowia dodał również, aby nie lekceważyć nałożonego obowiązku zakrywania twarzy, ponieważ jest to przepis wprowadzony dla naszego wspólnego dobra.