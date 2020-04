Obowiązek zakrywania twarzy. Czy można wchodzić do lasu bez maseczki? Poznaj nowe rozporządzenie

Już od dzisiaj, czyli 20 kwietnia, wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące zakrywania twarzy i przemieszczania się. Wiele osób czekało na poluzowanie obostrzeń, a zgodnie z najnowszymi nakazami, dotychczas zamknięte miejsca ponownie zostaną otwarte dla obywateli. W całej Polsce zostaną otwarte lasy oraz parki narodowe, do których wstęp był wzbroniony z powodu koronawirusa. Czy jednak można wchodzić do lasu bez maseczki?

Zgodnie z obietnicami rządu, od dzisiaj możemy swobodnie poruszać się po terenach leśnych i parkach i to bez maseczki. Dotychczas zabronione było korzystanie z zielonych przestrzeni przez wzgląd na koronawirusa, ale na szczęście ten uciążliwy zakaz został zdjęty. To dopiero pierwszy etap odmrażania gospodarki, lecz bardzo potrzebny dla wszystkich. Zobacz, kiedy obowiązek zakrywania twarzy jest konieczny, a kiedy nie.

Obowiązek zakrywania twarzy a spacer po lesie

Od 20 kwietnia ponownie zostają otwarte lasy oraz parki narodowe na terenie całej Polski. Choć obowiązek zakrywania twarzy został wprowadzony do odwołania, w lasach nie będzie trzeba stosować się do tego nakazu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem dyrektorzy parków narodowych mogą sami zadecydować, która część parku zostanie zamknięta. Nadal obowiązuje zakaz grupowania się i zachowywania bezpiecznego odstępu. Powierzchnia lasów w kraju wynosi około 9,2 mln ha i jest to bezpieczna przestrzeń dla wszystkich ludzi. Z tego też powodu zniesiono obowiązek noszenia maseczek ochronnych podczas spaceru po lesie. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wciąż pozostanie zamknięta infrastruktura leśna – miejsca zabaw dla dzieci, wiaty oraz punkty biwakowe.

Obowiązek zakrywania twarzy – kolejne zmiany

Wprowadzony obowiązek zakrywania twarzy wciąż jest ważnym nakazem i będzie funkcjonował do odwołania. Jednak w obrębie nowego rozporządzenia weszły w życie kolejne zmiany, znacznie ułatwiające życie. Od 20 kwietnia dzieci poniżej 13. roku życia zobowiązane są do poruszania się pod opieką osób dorosłych, natomiast starsza młodzież nie będzie musiała mieć opiekuna, co jest istotną korektą w rozporządzeniu. Oprócz tego doprecyzowano, że obowiązek zakrywania twarzy dotyczy miejsc ogólnodostępnych, ale takimi miejscami nie są lasy, gospodarstwa rolne czy ogródki działkowe.

Obowiązek zakrywania twarzy – gdzie należy zasłaniać nos i usta?

Jak już wiesz, obowiązek zakrywania twarzy nie dotyczy osób przebywających na terenie lasu. Pamiętaj jednak, że nakaz nie został całkowicie zdjęty, więc musisz dostosować się do wcześniejszych zaleceń. Musisz zakrywać twarz, gdy przebywasz na parkingach leśnych czy miejscach postoju pojazdów oraz w innych publicznych miejscach. Choć od 20 kwietnia dostęp do wielu miejsc na świeżym powietrzu został przywrócony, to do odwołania pozostają zamknięte:

ogrody zoologiczne;

place zabaw;

ogrody jordanowskie (w częściach z placami zabaw i urządzeniami dla dzieci);

małe infrastruktury leśne.