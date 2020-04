Maseczki ochronne. Gdzie można je kupić? Bądź przygotowana na obowiązek zakrywania twarzy

Maseczki ochronne jeszcze do niedawna nie były produktem pierwszej potrzeby. Oczywiście ich noszenie nie likwiduje dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale za to wyraźnie je ogranicza. Należy również pamiętać i o tym, że część zakażeń może przebiegać zupełnie bezobjawowo, więc zainfekowany może nie zdawać sobie z tego sprawy. Dlatego też noszenie maseczek stało się rekomendowane przez środowisko medyczne.

Gdzie kupić maseczki ochronne?

Maseczki ochronne – czy rzeczywiście działają?

Pamiętaj, że najbardziej popularne maseczki ochronne do jednorazowego użytku nie mogą być używane za długo. Ich materiał bardzo szybko wilgotnieje, co może być źródłem infekcji. Inaczej dzieje się z bawełnianymi czy fizelinowymi maseczkami, ale one również muszą być zdjęte po upływie kilku godzin. Do najlepszych, a przy okazji również najdroższych masek zaliczają się tzw. półmaski oznaczone symbolami FFP1, FFP2 i FFP3. Dostępne są w sklepach budowlanych i najczęściej przeznaczone są dla osób pracujących w trudnych warunkach. Najskuteczniejsze maski ochronne to FFP3, bo zatrzymują aż 94% cząsteczek. Choć żadna z maseczek nie daje 100% ochrony przed koronawirusem, wyraźnie zmniejszają jego przenoszenie na inną osobę.