Maseczki ochronne. Jak samodzielnie zrobić maseczkę z worka od odkurzacza?

Maseczki ochronne – nowy obowiązek już wkrótce

Już od czwartku 16 kwietnia w Polsce obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek ochronnych albo zakrywania części twarzy, czyli ust i nosa w przestrzeni publicznej. Oczywiście ze względu na szybkie znikanie produktów higienicznych, coraz trudniej dostępne są maseczki ochronne w aptekach (stacjonarnych i online), jak również w maseczkomatach (w Warszawie i w Krakowie). Dlatego też, w sieci można znaleźć wiele kreatywnych pomysłów na samodzielne stworzenie maseczek. Tym razem jednak nie będzie potrzebna do tego maszyna do szycia, dzięki czemu każdy może spróbować swoich sił.

Jak zrobić maseczkę ochronną z worka od odkurzacza?

Na samym początku zacznij od wymontowania otworu w filtrze, który służy do podłączenia rury do odkurzacza. Na środku worka powinna pozostać dziurka, po czym odmierz po 13 cm na każdym rogu worka i zaznacz te punkty za pomocą markera lub zakreślacza. Weź do ręki pokrywkę od garnka i odrysuj od niej półokręgi (od miejsc zaznaczonych kropkami). Tam, gdzie linie powinny się łączyć, pozostaw trochę miejsca – z rogów worka powinny powstać 4 maseczki. Tak przygotowany worek od odkurzacza jest gotowy do wycięcia ochronnych maseczek – na czubku każdej z nich odrysuj jeszcze po trójkącie o boku 5 cm. Kiedy już wytniesz maseczki, zszywaczem przymocuj gumki recepturki, które posłużą jako zaczepy na uszy. Twoje maseczki ochronne są już gotowe.