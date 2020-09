WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne samsung + 2 samsung smart tvtelewizor smart Sylwia Zimowska 6 godzin temu Materiał powstał przy współpracy z Samsung Masz dużą rodzinę? QLED Q90T to idealny wybór Telewizor w salonie powinien spełniać oczekiwania wszystkich domowników. Czy jedno urządzenie może zaspokoić potrzeby fana sportu, gracza i kinomaniaka? Tak! I to bez chodzenia na kompromis. Głosuj Głosuj Podziel się Telewizor dla całej rodziny to wybór na lata. (Materiały prasowe) Mąż marzy o telewizorze, który pozwoli oglądać sport i jednocześnie śledzić wiadomości z mediów społecznościowych, dzieci przypominają, że zaraz wychodzą konsole nowej generacji, a ty chciałabyś cieszyć się ekranem, który nie tylko dopasuje się do wnętrza, ale też zapewni niezwykłe doznania filmowe? Zakup nowego Smart TV to w większości rodzin dylemat, zwłaszcza że rynek pęka w szwach od modeli napakowanych obco brzmiącymi technologiami. Jak przebrnąć bezboleśnie przez proces zakupowy i cieszyć się latami dobrze podjętą decyzją?

Warto zacząć poszukiwania idealnego Smart TV od funkcji, z których ucieszą się w pierwszej kolejności wszyscy domownicy. Postaw na Ultra Szeroki Kąt Widzenia Telewizor to multimedialne centrum salonu. Towarzyszy nam w różnych momentach życia - podczas porannego przeglądania wiadomości, przyrządzania posiłków czy spędzania czasu z rodziną i znajomymi. Dlatego ważne, by prezentował doskonały obraz pod różnymi kątami. W telewizorach Samsung z serii QLED takich jak Q90T wykorzystano dwie powłoki w budowie podświetlenia, dzięki którym światło jest najpierw odpowiednio koncentrowane, a następnie równomiernie emitowane w każdym kierunku przez ekran TV QLED. Taki Ultra Szeroki Kąt Widzenia pozwoli cieszyć się idealnym obrazem nie tylko dzieciom lubiącym siedzieć na dywanie, ale też mężowi, który najchętniej ogląda telewizję w ulubionym fotelu stojącym pod oknem. To także wolność w kwestii przemeblowania salonu – kanapa nie musi stać na wprost telewizora, skoro z każdego miejsca obraz będzie równie dobrze widoczny. Ponieważ rzadko oglądamy telewizję w całkowitej ciemności, warto postawić na model wyposażony w powłoki antyrefleksyjne. Dzięki nim nawet promienie słońca czy lampy nie będą odbijać się w ekranie. W telewizorach QLED znajdziemy także Funkcję Adaptacji Obrazu, która automatycznie reaguje na panujące dookoła telewizora warunki i dopasowuje jasność obrazu. Dzięki temu nie trzeba zmieniać ustawień ekranu za każdym razem, gdy ktoś podniesie żaluzje w salonie czy włączy lampkę. Precyzyjny kontrast i bogactwo detali ekranów QLED Oczywiście sam Szeroki Kąt Widzenia nie wystarczy, by można było w pełni cieszyć się obrazem. Samsung wykorzystuje technologię Quantum Dot – kropek kwantowych. Dzięki nim telewizory QLED charakteryzują się bardzo wysoką jasnością, a także możliwością wyświetlania kolorów w miliardzie odcieni. Docenią to nie tylko kinomaniacy, ale też miłośnicy filmów dokumentalnych, gracze czy osoby lubiące przeglądać na dużym ekranie zdjęcia z wakacji. Nie mniej istotną wartością jest kontrast. W Smart TV QLED Q90T znajdziemy np. technologię Bezpośredniego Strefowego Podświetlenia, która pozwala uzyskać głęboką czerń i biel. Dzięki niej wszystkie ciemne sceny będą prawdziwie czarne, a nie tylko szare, a jasne punkty równomiernie podświetlone. Szukając idealnego telewizora, warto też wziąć pod uwagę funkcje szczególnie ważne dla poszczególnych pasji każdego z domowników. Kinowe doświadczenia, czyli coś dla miłośników filmów i seriali W dobie VOD mamy swobodny dostęp do pełnometrażowych filmów i seriali. Warto sprawdzić przed zakupem, czy telewizor współpracuje z popularnymi aplikacjami. W QLED Q90T znajdziemy nie tylko YouTube'a, Netflixa i HBO GO, ale także Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Movies & TV, WP Pilot, Cineman i wiele innych aplikacji. Czym byłoby jednak oglądanie filmów bez dopasowanego dźwięku? Kinomani powinni zwrócić uwagę na funkcję OTS, czyli Dźwięku Podążającego za Obiektem. Niesamowite efekty audio to zasługa odpowiedniego rozmieszczenia głośników i sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie, że oglądasz samochód przemieszczający się od lewej górnej krawędzi ekranu do dolnej prawej. Dzięki OTS dźwięk będzie się wydobywał z poszczególnych głośników telewizora w taki sposób, by wydawał się on podążać za samochodem. Kolejna przydatna funkcja to AVA, czyli Aktywny Wzmacniacz Głosu. Wykrywa ona niepożądany hałas, taki jak odgłos odkurzacza, i automatycznie wzmacnia dialogi w oglądanym materiale. AVA nie podnosi głośności całej ścieżki, jedynie głos filmowych bohaterów, co znacznie zwiększa komfort oglądania. Obydwie funkcje znajdują się w modelu QLED Q90T. Telewizor niczym kameleon, czyli coś dla estetów Duża tafla ekranu pasuje do nowoczesnych wnętrz, ale jeśli twój salon jest urządzony w stylu eklektycznym czy skandynawskim, pewnie wolałabyś, by nie rzucał się w oczy. Dziś bezramkowe wzornictwo jest już standardem, ale prawdziwie maskującą funkcją jest Tryb Ambient, który znajdziemy w opisywanym modelu i kilku innych seriach QLED-ów Samsung. Wystarczy zrobić smartfonem zdjęcie ściany, na której wisi telewizor, by ekran z czarnego lustra zmienił się w stylową dekorację wnętrza. Dzięki temu wyłączony telewizor może zlewać się ze ścianą lub wyświetlać wybrany obraz zamiast czarnego lustra. W modelu Q95T i Q950T znajdziemy ponadto cieniutki, półprzezroczysty kabel, który dostarcza prąd i sygnał AV do telewizora. Dzięki niemu telewizor może zawisnąć na ścianie bez zbędnej plątaniny kabli. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli coś dla sportowców Trening w domu to coraz popularniejsza forma aktywności, wybierana często przez młode mamy i miłośniczki jogi. Dzięki YouTube'owi mamy w zasadzie nieograniczony dostęp do różnych nagrań treningowych i nierzadko to właśnie telewizor przejmuje rolę profesjonalnego trenera. Ale ekran Smart TV można wykorzystać jeszcze efektywniej. W telewizorach Samsunga z serii QLED można uruchomić funkcję Multi View, która pozwala podzielić ekran i jednocześnie wyświetlić obraz z telewizora oraz kamery smartfona ustawionej tak, by rejestrowała nasze ciało w trakcie treningu. Pozwala to lepiej kontrolować swoją postawę i weryfikować technikę w czasie rzeczywistym. Zwycięska kombinacja funkcji, czyli coś dla gracza W tym roku do sprzedaży trafią konsole nowej generacji, które przeniosą rozgrywkę na wyższy poziom. Warto wykorzystać ich potencjał, dobierając odpowiedni telewizor. Z perspektywy gracza ważne jest, by telewizor miał niski input lag, czyli opóźnienie sygnału. Od wielu lat w tym kontekście przodują modele Samsunga.

Jedną z ważniejszych nowości wśród tegorocznych modeli QLED jest wprowadzenie złącza kompatybilnego ze standardem HDMI 2.1. To standard, który będzie w stanie obsłużyć wyjątkowo płynny obraz o rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę. Pozwala on także na zastosowanie licznych mechanizmów poprawiających jakość obrazu w grze, np. VRR, który eliminuje efekt "rozrywania się" obrazu, eARC, który lepiej synchronizuje dźwięk i obraz czy dynamiczne metadane, które gwarantują bardziej rzeczywistą jasność i kolory w scenach gier. QLED Q90T otrzymał pełen pakiet dodatków dla graczy. Poza wymienionymi wyżej znajdziemy tu także funkcję FreeSync i Game Motion Plus, które minimalizują efekt rozmycia ruchu czy zacinania się obrazu. Jeżeli twoja pociecha lubuje się w strzelankach, na pewno doceni Dynamiczny Korektor Cieni, który ułatwia dostrzeżenie wirtualnych przeciwników w ciemności. Wspomnianą funkcję Multi View można też wykorzystać do wyświetlania na ekranie poradnika z YouTube'a, który pomoże przejść trudniejszy fragment gry. Gracze docenią też technologię Dźwięku Podążającego za Obiektem. Najfajniejsze zaś jest to, że na tych wszystkich cudach techniki gracz wcale nie musi się znać. QLED Q90T automatycznie wykrywa grę i przełącza telewizor w Tryb Gry, w którym aktywują się wszystkie opisane efekty. Wybór idealny Telewizor to zakup na kilka lat, warto się więc zdecydować na model, który zadowoli wszystkich członków rodziny. QLED Q90T to doskonała propozycja - nowoczesny, pięknie prezentujący się w każdym salonie, napakowany przydatnymi funkcjonalnościami model, który można nabyć w polskich sklepach w trzech rozmiarach: 55", 65" i 75". Sugerowana cena detaliczna najmniejszego wariantu to 6499 zł. Materiał powstał przy współpracy z Samsung