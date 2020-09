WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Masz już? Piękne bieliźniane body od 20, 50 i 70 zł Nawet 20 zł zapłacisz za body w wersji bieliźnianej. To coś więcej niż bluzka i szczególny typ bielizny, który skomponujesz też z niektórymi codziennymi ubraniami. Body przylega do ciała i podkreśla sylwetkę (Shutterstock) Bieliźniane body - 100 proc. seksapilu Body to przede wszystkim bielizna, ale też oryginalna, bardzo odważna alternatywa dla bluzki, którą wkładamy pod żakiet. W takim wydaniu żakietu nigdy nie zdejmujesz i pozostaje ona zapięty na przynajmniej jeden guzik. Wycięcie okrycia w kształcie litery "V" eksponuje dekolt i przyciąga wzrok. To propozycja na wieczorne spotkania, ale odpada np. do pracy. Bieliźniane body to duży wybór fantazyjnych modeli z koronki, siateczki i fantazyjnie połączonych pasków. Aby po nie sięgać, potrzeba sporo odwagi, ale warto. To mało popularny element bielizny, choć umiejętnie dobrany może zbawiennie wpływać na to, jak wygląda nasza sylwetka (niektóre z nich spłaszczają brzuszek, inne unoszą biust). Niektóre z nich łączą się z sukienkami wieczorowymi z wycięciami. To także propozycja dla kobiet niebojących się odsłaniać odrobiny ciała i chcących się wyróżnić. Body — feeria barw i wiele możliwości Jak wybrać kolor body? Jasne modele podkreślają opaleniznę i smukłą sylwetkę, ciemne dodają seksapilu i tajemniczości. Czerwone kojarzą się z namiętnością i dodają stylistycznego pazura. Te wyjątkowo efektowne bieliźniane cacka oglądamy na pokazach projektantów bielizny na ciałach modelek, ale to nie powinno zrażać – większość jest wykonana z elastycznych siatek i pasków, posiada różnorakie regulacje, a także rozciągliwe panele. Dobór rozmiaru jest bardzo ważny, ale wszystkie powyższe udogodnienia pozwolą dopasować coś do różnych sylwetek, rozmiarów i preferencji. Ceny? Już od 20 zł Body jak bluzka, czy bluzka jak body? Body jako element bielizny z czasem stało się odzieżą na co dzień. Nosisz je do spodni albo bluzki, jeśli zależy ci na tym, aby nad dolnym ubraniem nie tworzyły się fałdki materiały. Ich powstawaniu zapobiega zapięcie body umieszczone u dołu – najczęściej na kilka niewielkich zatrzasków. Ten praktyczny typ ubrania zastępuje bluzkę i często bieliznę. Proste, praktyczne i niedrogie. Ciekawsza kategoria body to modele bieliźniane. Są ozdobne, mają ciekawy wzór, podkreślają sylwetkę i krągłości. Obok wielu z nic trudno przejść obojętnie. Ten typ body robi wrażenie – zwłaszcza modele, które dzięki wszytym usztywnianym miseczkom zastępują też biustonosz. Body bieliźniane jest trudniej dobrać do sylwetki od jego codziennego, prostszego odpowiednika. Poza rozmiarem musi też pasować do wielkości, kształtu i rozstawu piersi. Efekt jest wart zachodu.