Masz problem z chrapaniem? Ten powód może zaskoczyć

Chrapanie pojawia się, kiedy śpimy w złej pozycji

Oprócz tego chrapanie może pojawiać się, jeśli śpimy w złej pozycji – na przykład na plecach. Narwan Amini, ekspertka od snu, na którą powołuje się "The Sun", podkreśla też, że nie należy spać z brodą podciągniętą do klatki piersiowej. Mimo że zwijanie się w łóżku w kłębek może wydawać się przytulne, jednak ta pozycja nie jest odpowiednia. Blokuje ona drogi oddechowe i prowadzi do chrapania.