Widzisz takie plamy na majtkach? Ekspertka zdradza, skąd się biorą

Chociaż jest to większość, to jednak daleko nam do ideału. Raport podkreśla, że najczęściej decydujemy się na konsultację u specjalisty w przypadku wystąpienia infekcji intymnej. Czy to one mogą być przyczyną niecodziennych plam na bieliźnie? Specjalistka postanowiła to zbadać.