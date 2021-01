Matka ogoliła głowę na znak solidarności. Jej córka walczy z nowotworem

Pochodząca z Rio de Janeiro Luciana walczy z nowotworem. Na jej Facebooku można znaleźć wiele zdjęć, które zamieszcza po to, aby pokazać, jak wygląda jej leczenie. Przyjmowanie chemioterapii wiąże się z ryzykiem utraty włosów. Niedawno kobieta postanowiła ogolić swoją głowę i wszystko nagrać, ale w trakcie tego zdarzenia doszło do niezwykłego zwrotu akcji.

Przepiękny gest matki

Jednak po chwili dzieje się coś, czego na pewno się nie spodziewała. Jej matka sama bierze do ręki maszynkę i na oczach zaskoczonej rodziny przykłada ją do własnej głowy. Sprawnie i szybko goli pasma – to jej gest solidarności z córką walczącą z ciężką chorobą.