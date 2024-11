Matka pięcioraczków z Horyńca ma powody do radości. Chodzi o syna

Rodzina pięcioraczków z Horyńca przeniosła się do Tajlandii. Za sprawą ich mamy - Dominiki Clarke, możemy śledzić losy całej rodziny w mediach społecznościowych. Na Instagramie ich profil obserwuje ponad 130 tys. osób. Kobieta regularnie informuje o postępach Czarusia, syna, który wymaga szczególnej opieki. Chłopiec uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych w Bangkoku.

Niedawno dumna mama podzieliła się z obserwatorami najnowszymi informacjami o stanie zdrowia syna. Walka o jego zdrowie trwa. Dominika Clarke podkreśla, że chłopiec na co dzień jest bardzo dzielny i robi duże postępy . Zrobiła porównanie, w którym wzięła pod uwagę rozwój chłopca na przełomie kilku miesięcy i sama nie mogła uwierzyć, że w tak krótkim czasie nabył tyle nowych umiejętności. Czaruś zaczął pełzać i siadać, a cała rodzina nie może się nadziwić.

"Czaruś dzisiaj i zaledwie 4 miesiące temu. Jak wiele zmieniło się w tak krótkim czasie! Zdjęcie po prawej jest z 20 lipca 2024 – wtedy Czaruś był jeszcze maluszkiem leżącym, karmionym sondą. A potem, 25 sierpnia, stał się cud – zaczął jeść, jakby to było dla niego zupełnie naturalne. Od tego czasu krok po kroku robi postępy: pełza, siada, a my codziennie podziwiamy jego determinację" - podkreśliła we wpisie.