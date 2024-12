Problemy finansowe w rodzinie Clarke. Myśleli, że sprzedadzą dom w Polsce

Rodzina Clarke od kwietnia mieszka na wyspie Koh Lanta w Tajlandii. I choć w tym egzotycznym kraju odnajduje się świetnie, to przyszłość jest niejasna. Dominika i Vincet muszą wraz z jedenaściorgiem dzieci opuścić dom, który dotychczas wynajmowali. Powód jest prosty – jego właściciele, Szwedzi, przylatują do Tajlandii na dłuższy urlop.

Mało kto wie, że nie chodzi o zwykły domek. Rodzina Clarke zostawiła w Horyńcu-Zdroju 500-metrową posiadłość, która została wyceniona na dwa miliony złotych. Niestety znajduje się zaledwie 4 km od polsko-ukraińskiej granicy, co jest aktualnie kwestią problematyczną. Dominika Clarke ma jednak nadzieję, że w końcu ktoś skusi się na zakup np. pod kątem inwestycyjnym, czyli przekształcenia domu w hotel.

Rodzina nie chce wracać do Polski. Ich alternatywą jest wynajem domu w innej części wyspy Koh Lanta, którego koszt wynosi o 5 tys. zł mniej niż w przypadku tego, który poprzednio mieli na oku. Nie ma widoku na morze czy basenu, ale w końcu trzeba mierzyć siły na zamiary.

