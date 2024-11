Problemy w rodzinie Clarke. "Zastanawiamy się, czy damy tak radę żyć"

Losy rodziny pięcioraczków z Horyńca śledzi w internecie prawie 140 tys. osób. Dominika i Vincent Clarke kilka miesięcy temu podjęli decyzję o przeprowadzeniu się do Tajlandii. Choć początkowo byli zadowoleni, mama pociech zastanawia się nad powrotem do Polski . Jej mąż i dzieci są jednak temu przeciwni.

Pod koniec grudnia rodzina Clarke musi przeprowadzić się do innego domu - jego wynajem ma kosztować ok. 12 tys. zł miesięcznie. Nie wliczając innych rachunków. Choć umowa została już wstępnie podpisana na rok, Dominika Clarke wciąż rozważa powrót do Polski. Powodem tego są przede wszystkim finanse. Nie chce jednak podejmować pochopnie tak ważnej decyzji. Pobyt w Tajlandii dobrze wpłynął na jednego z synów.