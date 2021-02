Matylda Damięcka nie przestaje zadziwiać. Skomentowała lądowanie na Marsie

Sceptyczne podejście do marsjańskiej przygody

Niedawno cały świat obiegła wiadomość o wylądowaniu łazika Perseverance na Marsie. Jest on nowocześnie wyposażony w różne technologie, które umożliwią zebranie potrzebnego materiału do dalszych badań na Ziemi. Naukowcy z NASA chcą się dowiedzieć, czy istnieje szansa na odnalezienie na Marsie śladów życie oraz tlenu. Wieść o powodzeniu misji stała się kolejnym pretekstem dla Damięckiej do dyskusji.

Graficzka zamieściła krótki komiks składający się z trzech obrazków. Widać na nich obcego, który "zagląda" do kamery łazika. Na pierwszej ilustracji obcy trzyma transparent z hasłem " You’re an alien", czyli "Jesteś obcy". Z kolei na drugim rysunku widać tego samego kosmitę, który po chwili zostaje zabity krzyżem. Ostatni obrazek znowu pokazuje obcego z transparentem, ale hasło jest już inne: " Man go home", co może być analogią do słynnego filmu "E.T." z 1982 roku.