Matylda Damięcka opublikowała mocną grafikę. Odniosła się do piekła zgotowanego w Buczy

"To nie mieści się w głowie. Żadna kara nie będzie współmierna do tak przeraźliwego okrucieństwa", "Człowiek człowiekowi zgotował ten los", "To jest tak strasznie prawdziwe, że przez chwile zapomniałam oddychać…", "Brak cenzuralnych słów", "Serce pęka" – pisali.