Matylda Damięcka pokazała hipokryzję ludzi. Nową grafiką apeluje o podejmowanie świadomych decyzji

Rysowniczka Matylda Damięcka znana z tworzenia wymownych obrazków w obliczu ważnych wydarzeń społecznych i tragedii, zamieściła w mediach społecznościowych nową grafikę. Warto chwilę się zastanowić nad jej przesłaniem.

Ostatnio Matylda Damięcka zamieściła poruszającą grafikę, która nawiązuje do pożarów w Australii. Widzimy na niej płonącego kangura. "480 millionów" - brzmi opis. Szacuje się, że do tej pory tyle zwierząt zginęło w katastrofie. Istnieje obawa, że Australia bezpowrotnie straciła już kilka gatunków flory i fauny.

Stek z koali

Na tym, jednak nie koniec. Rysowniczka poszła o krok dalej. Średnio krwisty stek z koali, to jej najnowsza grafika, która daje do myślenia wszystkim osobom. "Logika empatii". Nie agituję za vegeterroryzmem, ale bardziej świadomymi wyborami. Choćby nie wiem jak szczerze pękało ci serce od tego co się dzieje obecnie w Australii, ale jedząc hamburgera zapalasz zapałkę" – napisała Damięcka.