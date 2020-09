Mąż przeciął brzuch żony. Był ciekawy, jakiej płci jest dziecko, które w sobie nosiła

Hinduska i jej mąż są małżeństwem już od wielu lat i doczekali się pięciu córek. Jednak w Indiach to chłopcy są wyczekiwanymi dziećmi, dlatego mężczyzna wpadł na szaleńczy pomysł i postanowił sprawdzić, jakiej płci jest kolejne dziecko, którego spodziewała się jego żona.

Zaatakował żonę sierpem

Kobieta trafiła do szpitala w New Dehli w stanie krytycznym. Lekarzom udało się ją uratować, ale niestety dziecko, które nosiła w sobie, urodziło się martwe. Jak się okazało, był to chłopiec.