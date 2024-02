Mąż unikał zbliżeń. Gdy odkryła prawdę, zrobiło jej się przykro

Dr Jodko-Modlińska wyjaśnia, że pierwszym pytaniem, które zadalibyśmy mężczyźnie w gabinecie, byłoby to, czy jego partnerka jest dla niego nadal atrakcyjna. I najczęściej nie chodzi tu o atrakcyjność fizyczną, której utraty najbardziej obawiają się kobiety. Zazwyczaj mamy tu do czynienia z utratą innej atrakcyjności, która jest spowodowana tym, co dzieje się w relacji. Może dochodzić do konfliktów, kobieta może mieć wiele pretensji do partnera i zgłaszać oczekiwania, które w jej ocenie nie są spełniane. Z tego powodu zaczyna kojarzyć się mu ze zrzędliwością i pretensjami, a nie przyjemnością.