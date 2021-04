Melania Trump świętuje 51. urodziny. Spędziła je razem z mężem

Problemy małżeńskie u Trumpów były przedmiotem wielu spekulacji. Tuż przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, co rusz pojawiały się kolejne rewelacje świadczące o tym, że Melania tylko czeka na opuszczenie Białego Domu. Minęło już 3 miesiące odkąd były prezydent wraz z rodziną przeniósł się do kurortu Mar-a-Lago i wiele wskazuje na to, że między małżonkami wszystko układa się pomyślnie.