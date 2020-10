Melissa Benoist była bita przez byłego męża. Blake Jenner opowiedział o ich toksycznej relacji

"Prawie rozerwało mi gałkę oczną. Miałam złamany nos i poranioną skórę. Spuchło mi oko, nabrzmiała warga. Coś we mnie pękło" – tak mówiła Benoist o akcie przemocy, którego doświadczyła ze strony byłego męża. Rzucił w nią telefonem, przez co 32-latka do dziś ma problemy ze wzrokiem. Aktorka znana z seriali "Supergirl" i "Glee" w 14-minutowym wideo łamiącym się głosem przeczytała list, w którym opowiedziała o traumatycznych szczegółach swojego poprzedniego związku.