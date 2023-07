Metoda dwóch palców robi furorę. Nie ma lepszej

Zasady uprawy storczyków. Musisz je znać

Niezależnie do tego, czy uprawiasz storczyki, czy może to twoja pierwsza taka roślina, warto zapoznać się z kilkoma uniwersalnymi zasadami. Pierwsza i najważniejsza rzecz, to doniczka. W przypadku orchidei powinna być plastikowa i przezroczysta, a do tego, pozbawiona jakiejkolwiek osłonki. Tylko taka zapewni korzeniom odpowiednią ilość światła.