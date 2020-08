Mezoterapia mikroigłowa. Jakich efektów można się spodziewać i czy istnieją przeciwwskazania?

Mezoterapia mikroigłowa – na czym polega zabieg?

Mezoterapia mikroigłowa to zabieg polegający na wprowadzeniu wgłąb skóry witamin. Cały proces polega na dotarciu do możliwie głębokich okolic twarzy czy innych części ciała za pomocą gęstych nakłuć. Zabieg przeprowadza się za pomocą wałka wyposażonego w niewielkie igły albo dużego długopisu z końcówką nakłuwającą, czyli dermapenem. Do mezoterapii mikroigłowej wykorzystuje się specjalne koktajle wzbogacone o kwas hialuronowy i witaminy, peptydy, aminokwasy czy wyciągi roślinne.