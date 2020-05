Derma roller. Na czym polega terapia mikroigłowa? Poznaj zalety i skutki uboczne

Derma roller poprzez nakłuwanie skóry pomaga w naturalnej odbudowie. Już po kilku zabiegach skóra zyskuje zdrowszy i młodszy wygląd. Możesz spotkać się z nazwą terapii mikroigłowej, co oznacza właśnie masaż przy pomocy derma rollera. Jeśli marzysz o samodzielnym wykonywaniu tego typu kuracji w domu, koniecznie zwróć uwagę na długość igieł. Zobacz, co jeszcze powinnaś wiedzieć.

Derma roller – co to takiego?

Derma roller zbudowany jest z obrotowego wałka oraz rączki. Z kolei na wałku umieszczone są cienkie igiełki, nawet do tysiąca sztuk. Masowanie przy pomocy tego urządzenia może być wykorzystane zarówno na twarzy, jak i na udach, pośladkach, szyi, dekolcie, ramionach czy brzuchu. Podczas masażu derma rollerem na skórze powstaje kilkadziesiąt tysięcy malutkich ran – stan ten pozwala na to, aby skóra podjęła proces gojenia się uszkodzeń. Dodatkowo, powstałe mikrourazy pozwalają na jeszcze lepsze wchłonięcie kosmetyków pielęgnacyjnych w głąb skóry. Derma roller możesz z powodzeniem stosować w zaciszu własnego domu.

Wśród wielu salonów kosmetycznych znajdziesz ofertę terapii mikroigłwej z użyciem derma rollera. Natomiast możesz równie dobrze kupić własne urządzenie – cena waha się od 50 do 250 złotych. Nim zdecydujesz się na samodzielne przeprowadzenie zabiegu, warto skonsultować się w tej sprawie w gabinecie kosmetycznym. Wybierając derma roller o krótszych igłach może stosować go do delikatnych partii ciała, natomiast dłuższe igły przeznaczone są do redukcji cellulitu.