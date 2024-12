Miał nietypowe objawy. Nawet lekarz zbagatelizował sprawę

Hanna Strzelecka wciąż dawała Andrzejowi Zaorskiemu kosza. Wówczas artysta bliżej poznał Ewę. Okazało się, że to właśnie siostra Hanny jest "tą jedyną".

Dołączył do protestujących. "Staszek przyjechał i z nami był"

Dołączył do protestujących. "Staszek przyjechał i z nami był"

Pewnego dnia, nagle, Andrzej Zaorski stracił przytomność. I to w dodatku w niebezpiecznych warunkach - prowadził wówczas samochód. "Na szczęście zatrzymałem się, zdążyłem zapalić awaryjne światła i ocknąłem się po godzinie" - wyjawił potem w jednym z wywiadów. Wówczas lekarz zdiagnozował u artysty cukrzycę, co pacjent przyjął z poczuciem ulgi. Myślał bowiem, że dolega mu coś poważniejszego. Niestety to był dopiero początek problemów zdrowotnych.