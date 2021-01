Miał wysyłać szokujące wiadomości kobietom. Teraz aktor sprzedaje dom za niższą cenę

Kariera Armiego Hammera zawisła na włosku po tym, jak oskarżono go o kanibalizm. Byłe kochanki gwiazdora twierdzą, że "chciał je zjeść". Jedną spytał, czy może połamać jej żebro, zgrillować i skonsumować. Dziś Hammer i jego eksżona schodzą z ceny za dom.

Para wystawiła posiadłość na sprzedaż tuż po tym, jak ogłosili rozstanie. Według "New York Times'a", w grudniu jej wartość wynosiła prawie 5 mln dolarów. Armie Hammer i Elizabeth Chambers zamieszkali w 7-pokojowej willi na początku 2019 r. Wiadomo już jednak, że nie dostaną już za niego tyle pieniędzy, na ile liczyli. Stracą prawie milion ze względu na rzekome wiadomości Hammera do kobiet, z którymi spotykał się po rozwodzie.

Armie Hammer – oskarżenia o kanibalizm

Aktor miał napisać do kogoś, że jest "w 100 proc. kanibalem" i myśli o piciu krwi. "Chcę cię zjeść" – stwierdził. Potem zaczęły zgłaszać się kolejne kobiety. Jedna twierdziła, że Hammer nazwał ją swoją niewolnicą, której chciał obciąć palec. Do innej miał zwrócić się słowami: "Żyjesz po to, by mi służyć".

Była partnerka 34-latka, Courtney Vucekovich, wyznała, że chciał połamać i zjeść jej żebro. "Jeśli chodzi o sprawy związane z BDSM, bardzo jasno dał do zrozumienia, że ​​interesuje go to na bardzo wczesnym etapie związku i często wspominał o łamaniu mi żeber" – opowiadała.

Elizabeth Chambers, z którą Hammer ma dwójkę dzieci, jest podobno w szoku. Media podają, że ma wręcz odruch wymiotny na myśl o tym, czego mógł się dopuścić. "Armie wydaje się potworem. Wiele z tych kobiet odzywało się do Elizabeth i mimo że początkowo nie chciała w to wierzyć, doskonale zdawała sobie sprawę, że mówiły prawdę" – opowiadał dziennikarzom znajomy 38-latki. "Armie ma w sobie coś, czego przed nią nie odkrywał. Podobno artysta straumatyzował żonę do tego stopnia, że udała się na terapię.

