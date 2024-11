Miała być nową Marilyn Monroe. W dzieciństwie przeżyła koszmar

Anna Nicole osiągnęła upragniony sukces, jednak jej prywatne życie naznaczone było cierpieniem. Od dzieciństwa zmagała się z okrucieństwem ze strony najbliższych. Jej matka pozwalała swojemu mężowi i pasierbom na przemoc psychiczną, fizyczną i seksualną wobec małej Vickie , co doprowadziło do oddania jej pod opiekę ciotki.

Przełomem w karierze okazał się związek z Jamesem Howardem Marshallem II, za którego wyszła rok po rozwodzie z pierwszym mężem. Mężczyzna miał wówczas 89 lat. Z jego pomocą zdobyła sławę i rozgłos. Jej zdjęcia trafiły do "Playboya", czego wynikiem była współpraca z właścicielem magazynu, Hughem Hefnerem.

