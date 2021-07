Michał Piróg miał wziąć ślub i adoptować dziecko. Co poszło nie tak?

- W młodości za głosem serca trafiłem do najcudowniejszego środowiska, do jakiego miałem trafić, czyli artystycznego. (...) W tańcu seksualność czy cielesność nie są tematami tabu, bo to są nasze narzędzia pracy. Często przekraczamy granice komfortu i samopoczucia – pracując ciałem, musimy w ten kontakt wchodzić, więc to tabu nie istnieje – dodał.