Michelle Obama stworzyła podcast. O czym będzie mówić była pierwsza dama USA?

Od 2016 roku, czyli tego, w którym Barack Obama przestał być prezydentem Stanów Zjednoczonych, wraz z żoną zaangażowali się w wiele projektów medialnych. Ich firma producencka Higher Ground prężnie się rozwija. Była pierwsza para USA ma za sobą udaną współpracę z platformą Netflix. Teraz przyszedł czas na kolejnego giganta - szwedzki serwis streamingowy Spotify. To właśnie tam będzie można posłuchać podcastu Michelle Obamy - The Michelle Obama Podcast. Tematy odcinków i data pierwszej audycji są już znane.

Podcast Michelle Obama - kiedy pierwsza audycja, gdzie posłuchać, o czym będą odcinki

"To był ciężki rok i mam nadzieję, że ten podcast pomoże nam zrozumieć to, przez co przechodzimy i zainicjować rozmowy z bliskimi, których tak bardzo potrzeba" - napisała na Instagramie była pierwsza dama USA. Michelle Obama, znana ze swojego zaangażowania społecznego rusza z nowym projektem, na który mocno liczyli jej fani z całego świata.