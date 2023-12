Miesiączka nie musi boleć. Ginekolożka o rozwiązaniach

Miesiączka nie musi boleć

"Taka już twoja uroda", "Taki nasz kobiecy los" - to tylko dwa przykłady zdań, jakie kobiety słyszą w momencie odczuwania silnego bólu podczas miesiączkowania. Większość przyzwyczaja się do nich na tyle, że zaczyna w to wierzyć. Ból i cierpienie traktują w pewnym momencie jako "coś normalnego", co nie powinno mieć jednak miejsca.