Mieszka w jurcie. "Ludzie robią wielkie oczy"

Dla mnie największą jest zimno. Jurta się szybko wychładza, więc gdy temperatura spada poniżej zera, trzeba ciągle dodawać drewna do pieca. Przez parę lat było to do zniesienia, ale teraz zaczynam już czuć, że potrzebny jest "mini upgrade" (mała zmiana; poprawienie - red.) jakości życia i może grubsze ściany w domu. Gdy na zewnątrz jest -5 st. C, to, nawet jeśli wieczorem nagrzejemy do 20 st., rano i tak będzie w środku pewnie 7-8 st. na plusie.