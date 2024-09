Mieszkają osobno. Jeden z ich domów ucierpiał w powodzi

Ok, rozumiem

Żona Bartosza Kurka poinformowała w mediach społecznościowych, że do ich domu w Nysie wdarła się woda. "To było przerażające oglądać na telefonie nagranie live z monitoringu, gdzie woda wdziera się do domu i nic nie można zrobić" - napisała na Instagramie.

Jak wynika z najnowszych relacji w mediach społecznościowych Anny Kurek, siatkarka i jej mąż, Bartosz, również ucierpieli w powodzi, która ma miejsce w południowej części kraju. Do ich domu w Nysie wdarła się woda, która była nie do pokonania. Anna Kurek ujawniła to podczas udziału w Q&A (pytania i odpowiedzi - przyp. red.) na Instagramie.

Anna i Bartosz Kurek mieszkają osobno

Anna Kurek zorganizowała na swoim profilu na Instagramie serię pytań i odpowiedzi od obserwatorów, którzy w znacznej części pytali ją o samopoczucie oraz stan domu w Nysie. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że siatkarka, która niedawno powróciła do grania i występuje w NTSK PANS Kumunalnik Nysa, mieszka z mężem oddzielnie.

"Na co dzień mieszkacie w Nysie czy w Kędzierzynie?" - zapytała obserwatorka.

"Ja Nysa, Bartozy (Bartosz Kurek - przyp. red.) Kędzierzyn-Koźle. Jak tylko jest możliwość, jadę do Kędzierzyna. Mieszkamy na dwa domy. Nie do końca nam pasuje taki układ, bo chcielibyśmy być częściej ze sobą, natomiast i tak jest ok, że jesteśmy blisko od siebie (ok. godz. drogi)" - odpowiedziała Anna Kurek.

"Nas również dosięgnęła woda"

W związku z bardzo trudną sytuacją w Nysie, Anna Kurek uciekła z miasta. Dom, w którym do tej pory mieszkała i który należy do niej i do jej męża, ucierpiał w powodzi. Siatkarka napisała jednak, żeby nie martwić się o ich dobytek, ponieważ razem z mężem sobie poradzą. Teraz myślą bardziej nad tym, jak pomóc innym poszkodowanym.

"Nas również dosięgnęła woda. Zalało nam garaż z siłownią, całe -1. Reszta domu powinna być bezpieczna. To było przerażające oglądać na telefonie nagranie live z monitoringu, gdzie woda wdziera się do domu i to z taką prędkością i nic nie można zrobić" - wyjawiła Anna Kurek.

