Mieszkają w Ukrainie. Powiedziały do Polaków kilka słów

Polacy po raz kolejny usłyszeli podziękowania

– Kochani nasi rodacy, Polacy, dziś w uroczystość Bożego Narodzenia chcemy podziękować wam za wszystko. Życzymy dla was, dla waszych rodzin, siły, zdrowia, wytrwałości, żeby był spokój w waszych rodzinach i waszej ojczyźnie, bo my zobaczyliśmy, co to jest strach. Niech on się nie powtarza nigdy w żadnym kraju. (…) Bóg zapłać za wszystko. Wesołych świąt – powiedziała przed kamerą Wiktoria Kirianowa, mieszkanka Maćkowiec – wsi w Ukrainie w obwodzie chmielnickim.