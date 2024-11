Marcin Szołajski wskazał, że przyjęcie nieruchomości w ramach darowizny może nie być najkorzystniejszym wyborem. Zaleca on inne podejście, typowe dla bardziej zamożnych osób.

Opisując hipotetyczny scenariusz, specjalista podał przykład, gdzie rodzice kupili mieszkanie za 500 tys. złotych w 2010 roku w Warszawie, a po trzynastu latach jego wartość wzrosła do miliona złotych. Zaznaczył, że w przypadku, gdyby ktoś zdecydował się na szybkie zbycie takiej nieruchomości po jej otrzymaniu, musiałby zapłacić podatek w wysokości 19 proc., co przekłada się na niemal 200 tys. złotych.

Aby uniknąć obciążeń podatkowych, ekspert sugeruje, aby rodzice - zamiast bezpośredniego przekazania mieszkania - udzielili upoważnienia do jego sprzedaży. Dzięki temu wszelkie środki finansowe uzyskane z transakcji trafiłyby bezpośrednio do rodziców. Jeśli beneficjent chciałby otrzymać równowartość pieniędzy, powinien poprosić o darowiznę gotówki.

Pomysł przemiany darowizny nieruchomości na gotówkę zaskoczył wielu internautów, którzy w komentarzach kwestionowali zasadność takiego działania. Inni argumentowali, że woleliby zamieszkać w otrzymanym mieszkaniu, niż wynajmować cudze, co podkreślali w swoich komentarzach, pytając: "Dlaczego sprzedawać?".

