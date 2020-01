WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewelina Miszczuk 1 godzinę temu Mieszkanie z teściową. Dla niektórych to prawdziwa udręka Dzielenie jednego domu z teściową może być bardzo męczące dla kobiet, które liczą na trochę niezależności,. Szczególnie gdy matka męża na każdym kroku daje do zrozumienia, że to ona w nim rządzi. "Dlaczego teściowa uważa, że jeżeli mieszkamy u niej, to ma prawo mną pomiatać i uważa, że ja nie mam w tym domu żadnego prawa głosu?" - zapytała użytkowiczka forum WP Kafeteria. Zaznaczyła, że to już druga taka sytuacja w jej życiu. Pierwszy raz z takim konfliktem zetknęła się w pierwszym małżeństwie. "Co się dzieje z tymi wrednymi babami?" - pisze. Problemy z teściową - wspólny dom Niektóre odpowiedzi internautów były dosyć złośliwe. "Przestań mieszkać z teściowymi, to proste. A jak chcesz zgrywać dorosła, ale nie potrafisz nawet sama się z facetem utrzymać, tylko siedzicie na garnuszku rodziców, to musisz się podporządkować" - czytamy w jednym z komentarzy. Według użytkownika forum takie zachowanie sprawia, że rodzice kobiety i jej męża traktują ich jak "nieporadne dzieci, które nadal trzeba prowadzić za rączkę". "A co w tym dziwnego że obcy człowiek nie może decydować o domu właściciela?" - dodał inny internauta. Jedna z użytkowniczek forum stwierdziła z kolei, że to już zdecydowanie nie te czasy, kiedy mieszkało się z teściową. "Porozmawiaj z mężem i pomyślcie o wyprowadzce, bo tam szczęścia nie znajdziecie" - podkreśliła. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis