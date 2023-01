Miewasz takie sny? Miej się na baczności

Pierwszym niepokojącym symbolem jest pająk. Jeżeli stworzenie gryzie nas we śnie, bardzo możliwe, że dotrą do nas niedługo złe wiadomości lub spotka nas coś przykrego. Po ugryzieniu pająka umierasz? Ma to oznaczać chorobę kogoś bliskiego. Jeżeli we śnie zauważysz, że pająk chodzi po twoim ciele uważaj - w twoim otoczeniu pojawiła się osoba, która planuje przeciwko tobie pewną intrygę.