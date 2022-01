Mikrozdrada. Jak odkryć, czy jest się jej ofiarą?

W telefonie ma nadal aplikację randkową

Pierwszą z nich jest posiadanie w związku aplikacji randkowej. Jej przeglądanie mimo posiadania partnera oznacza, że tak naprawdę nadal szuka się kogoś "lepszego" i nie jest się przekonanym co do obecnie tworzonej relacji. Drugim rodzajem mikrozdrady jest utrzymywanie stałego kontaktu z byłym partnerem. Rzadko zdarza się, że taka relacja może przerodzić się w naprawdę czysto koleżeńską i nie stanowić zagrożenia dla teraźniejszego związku. Utrzymywanie kontaktu z "ex", np. poprzez media społecznościowe może być sygnałem, że uczucia wobec tej osoby do końca nie wygasły.