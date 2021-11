Milena Lewandowska-Miros. Czym zajmuje się siostra gwiazdy piłki nożnej?

Milena Lewandowska-Miros to mama kilkuletniego synka i rocznej córeczki. Kobieta sprawuje także rolę matki chrzestnej Klary, starszej córki mistrza sportu i właścicielki marki Foods by Ann. Anna Lewandowska i Milena mogą pochwalić się bardzo bliską relacją. Wyjeżdżają razem na wakacje, mają wspólnych przyjaciół i jak tylko mogą, wzajemnie się wspierają, co według nich samych jest absolutnie najważniejsze.