Minął rok od śmierci Matthew Perry'ego. Aniston złożyła mu wyjątkowy hołd

Matthew Perry został znaleziony martwy w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles. Badania toksykologiczne wykazały w jego organizmie duże stężenie ketaminy, co miało doprowadzić do jego śmierci.

Aż pięć osób usłyszało zarzuty w tej sprawie, w tym m.in. prywatny asystent aktora, Kenneth Iwamasa, który miał przyznać się do podawania gwiazdorowi leku.

