Minestrone. Jak zrobić włoską zupę zgodnie ze wskazówkami Magdy Gessler?

Minestrone to włoska zupa pełna przepysznych warzyw, np. cukinii, marchewki, zielonego groszku czy szpinaku. Może być serwowana na wiele różnych sposobów, dlatego też przypadnie do gustu praktycznie wszystkim. Kluczem do sukcesu w przypadku minestrone jest ugotowanie warzyw al dente – w tym tkwi cały sekret wyśmienitego smaku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Minestrone zachwyca smakiem i zapachem. (123RF)