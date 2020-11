Minge ostro o Melanii Trump. Co jej zarzuca?

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych śledzi w Polsce wiele osób. Wśród nich jest też Eva Minge, która na swoim profilu na Instagramie zdecydowała się podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat. W długim wpisie czytamy, że ewentualna porażka obecnie urzędującego prezydenta to efekt ślubu Trumpa z Melanią. Minge wspomina też swoje spotkanie z Ivaną.

Minge o Ivanie Trump: "Dzisiaj wynik byłby inny"

Ten ostatni fragment poruszył fanów o feministycznych poglądach. Nie spodobał im się patriarchalny wydźwięk tych słów. Na tym jednak kontrowersje we wpisie wcale się nie kończą. Kolejne fragmenty też wywołały silne emocje.

"Trump żeniąc się z miss fitness, był już tak nieszczęśliwy, że pozostało mu grać chwile, by przeskoczyć do kolejnej Czeszki. Ivana jak przystało na kobietę z klasą, po ‘śmierci wroga’ zaprzyjaźniła się z jej następczynią. Spokojna o swój byt, na który ciężko cały czas nadal pracowała, przeżywała kolejne, gorące uczucia i żyła jak chciała ...na swój własny rachunek. Pozostała przesympatyczna, otwarta, z ogromną klasą. Gdyby, to ona stała u boku Trumpa dzisiaj wynik byłby inny" – pisze Minge.