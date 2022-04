Minister Czarnek mówi "nie" szkołom ukraińskim w Polsce. Zapytaliśmy nauczycieli o zdanie

Według danych MEiN od dnia wybuchu wojny w Ukrainie do Polski przyjechało ok. 700-800 tys. dzieci w wieku szkolnym. 166 tys. z nich trafiło już do polskiego systemu oświaty: głównie szkół podstawowych i przedszkoli. Przemysław Czarnek poinformował, że ministerstwo nie planuje uruchamiać ukraińskich szkół. "Nie mamy na to środków, nie mamy na to kadr, nie mamy na to możliwości. Co robimy, to przyjmujemy z otwartym sercem" – powiedział. Co na to nauczyciele?