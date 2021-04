Minister zdrowia zapowiada powrót wesel. Padają konkretnie daty i limity osób

Zmiana daty śluby często wiązała się ze stratą oszczędności. A to niemałe sumy, bo średnie wesele na około 70 osób to koszt ok. 50-70 tys. zł, w zależności od regionu. Zadatki i zaliczki pochłaniają około 10-20 proc. tej kwoty.

Surowe obostrzenia

- Organizacja imprez jest co do zasady zakazana, za wyjątkiem imprez i spotkań do 5 osób, odbywających się w miejscu zamieszkania organizatora. Do powyższego limitu uczestników nie wlicza się organizatora oraz jego domowników (osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), a także osób zaszczepionych na COVID-19 - czytamy na rządowej stronie.