Mity na temat oleju rzepakowego – obalamy wszystkie

Co więcej, tłuszcze roślinne, jak olej rzepakowy, pomagają utrzymać stężenie cholesterolu we krwi w normie. Dla mieszkańców basenu Morza Bałtyckiego olej rzepakowy jest wręcz zalecanym tłuszczem – ma bowiem idealny z punktu widzenia potrzeb żywieniowych stosunek kwasów omega-3 do omega-6, tj. 1:2. Ich zawartość już w ok. 2 łyżkach oleju rzepakowego dziennie pomoże utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wprowadzenie go do codziennej diety może przyczynić się do obniżenia ryzyka choroby wieńcowej. Pamiętajmy, że prozdrowotne efekty stosowania oleju rzepakowego są widoczne dopiero przy długotrwałym stosowaniu.